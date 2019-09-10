資深女星席曼寧以《花系列》「惡女」角色走紅，此外洋娃娃臉孔加上火辣身材，更讓她在演藝圈知名度爆增，淡出演藝圈多年的她，傳出目前都靠昔日老本過生活，甚至預計每十年將賣一房維持經濟來源。

根據《聯合報》報導，席曼寧近年身體出狀況，便逐年減少戲劇量，幾乎淡出演藝圈的她，除了潛心學佛，也擔任大愛慈濟藝聯會志工，生活驅於平淡的她，相較以往一個月開銷20萬，如今平均月花不到5萬，她坦言並非學佛後變得無欲無求，而是如今沒有想要的只有需要的，至於經濟來源除了靠老本之外，更規劃名下的三間房，將規劃好賣一間養父母，沒錢了再賣，還剩一間自己住 ，這樣每10年賣一間，到那時也老了，笑稱現自己是不婚不生、靠老本過活。

席曼寧出道超過30年，真正打響名號的是花系列中「太陽花」的惡婆婆蔡秀女，劇中逼迫飾演媳婦的張庭墮胎、綁輸卵管結紮，壞到讓人恨的牙癢癢，精湛演技讓眾人肯定。

(中時電子報)