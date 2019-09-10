蓮樺中醫院長蔡惠君指出治療「中氣下陷」引起的種種病症，可選用黃耆、炙甘草、人參、當歸、陳皮、升麻、柴胡、白朮等等補益升提的中藥進行調理。（馮惠宜攝）

治療「中氣下陷」，除中藥調理，也針對不同部位的病症，如乳房下垂，可搭配針灸穴位膻中、期門、乳根、膺窗…..的療程，治療頻尿可以搭配三陰交、陰陵泉、氣海…等穴位的針灸療程。（馮惠宜攝）

台中一名38歲的黃姓櫃姐，疑因久站加三餐不定，人前儀態萬千，卻飽受頻尿所苦，但她最苦惱的是大婚在即，下垂的胸部無法再用內衣集中托高，如何跟另一半袒裎相見，求助中醫，才發現她頻尿、胸部下垂，都是因「脾」氣血虛弱以致「中氣下陷」，不只胸部下垂，多個臟器都下垂，其頻尿更是胃下垂壓迫膀胱所致。

蓮樺中醫院長蔡惠君說，這名準新娘在百貨當櫃姐多年，因為工作需久站，又常常配合顧客光顧的時間而無法按時吃飯，三餐不定時，或囫圇吞棗，甚至狼吞虎嚥，長久下來脾氣血虛弱，造成「中氣下陷」，影響所及，包括眼瞼、胃、胸部…等器官和部位，都會提早下垂，如果不好好治療，將來生產之後，可以預見子宮下垂甚至「脫肛」。

而櫃姐頻尿其實是胃下垂壓迫到膀胱，他幾乎是一小時就要跑一次廁所，但她最在意的是，胸部提早下垂宛如生哺乳過的「布袋奶」，平日可以透過內衣集中托高，但婚後和先生袒裎相見，胸部嚴重下垂的缺點再也遮掩不了。此外，也伴隨有消瘦、面白、短氣、語聲低怯、倦怠乏力、頭暈目眩，及吃的不多、容易腹脹、大便不成形…等症狀。

蔡惠君透過中藥為患者補益升提，搭配針灸治療，前後三個月，除了胸部恢復堅挺，並請她上班時要定時進食，如工作忙頻尿問題消除外，經Ｘ光檢查胃部成功向上升提，雖然還沒有完全回復到正確位置，但昔日倦怠乏力、頭暈目眩，腹脹及大便不成形的症狀都已經消除。

蔡惠君說，中醫認為「脾」位居人體的中點線上，其重要的功用就是維繫、固定好各個器官組織不讓它們隨便移位，一但脾氣虛弱，器官組織就會移位下垂，就叫「脾氣下陷證」，又稱「中氣下陷證」或「氣虛下陷證」。

醫師提醒，中氣不足的患者平日保養之道，除了忌煙、酒、辛辣刺激食物外，也應該少吃生冷寒涼、太堅硬、甜膩及不易消化的食物，並避免暴飲暴食，同時三餐要正常，儘量選擇容易消化的食物，比如麵條、牛奶、軟飯等，以免繼續耗損脾胃之氣並損傷脾胃。

(中時 )