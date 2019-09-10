2020總統大選，外界都關注鴻海創辦人郭台銘是否參選。自由作家洛杉基提及，去年在國民黨尚未推出候選人前，他曾是力挺郭出來參選的支持者之一，如今郭輸掉初選、大勢已去，他看到郭仍執迷不悟，奉勸郭「應懂得權衡得失，不該做出親痛仇快、讓自己晚節不保的蠢事」。

昨傳出郭台銘經過長思後，決定在9月13日宣布退出國民黨，並在中秋連假結束後，前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選人身份投入2020總統大選。不過郭辦則回應，目前外傳的劇本真的很多，謝謝所有認同郭台銘理念的朋友持續的關心和支持，希望大家能給郭台銘一點時間思考，9月17日之前一定會給各界答覆。

洛杉基在臉書指出，郭能夠拉走的藍營及中間選民票十分有限，只能拉走知識藍、經濟藍的部分選票，卻撼動不了蔡英文的綠營獨派選票！他對藍營的傷害，遠遠大過對綠營的傷害。他說若韓國瑜贏大選，郭扯後腿未成，那麼郭就落下「不忠、不孝」的罵名，晚節不保；萬一郭拉下韓國瑜，讓蔡英文險勝，郭就變成歷史罪人，「不忠、不孝、不義」的惡名將如影隨形，陪伴他的餘生，讓他成為過街老鼠，無顏面對台灣屬於「討厭民進黨」最大多數民眾，也極可能會影響到鴻海、富士康的公司名聲。

洛杉基提及，去年在國民黨尚未推出候選人之前，他曾是力挺郭出來參選的支持者之一，如今郭輸掉初選、大勢已去，看到郭依然執迷不悟，他忍不住還是要再奉勸郭一句，也是最後一次規勸：作為商場老將，應該懂得權衡得失，不該做出親痛仇快、被柯P用完就丟、讓自己晚節不保的蠢事。

(中時電子報)