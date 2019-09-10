近期可能會有雙颱風接力形成。氣象局預報員劉宇其指出，目前菲律賓東方海面有低壓(95W)發展中，今明兩天有機會變成熱帶性低氣壓，最後可能增強為颱風，預估發展後逐漸朝琉球海域接近、速度慢，「中秋連假還在我們東邊。」資料也顯示不只一個低壓發展，導致該系統(95W)的路徑變數增加，因此近期可能有兩個颱風生成，但動向還要再觀察。

若到時候雙颱生成，將是今年第16號颱風「琵琶」（ Peipah，澳門提供，指琵琶魚），以及17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

劉宇其說，周五(13日)中秋節水氣稍增加，基隆北海岸、東部及北部山區有局部短暫陣雨；周六至下周一(14日~16日) 受低壓帶影響，大氣環境不穩定，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部地區午後有局部雷陣雨，受降雨影響，各地氣溫稍降。

氣象專家吳德榮則表示，最新歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)模擬結果分析，大約在明日、周四之間，菲律賓東方海面就有熱帶擾動發展的機率。周日(15日)的模擬圖更顯示，「有多個熱帶擾動存在，皆已在台灣東方遠海上」，模式模擬顯示，中秋節連假期間，台灣天氣並未受其影響。

(中時電子報)