雖然高雄市長韓國瑜近來民調下滑，但文化大學教授胡幼偉認為，明年大學，韓國瑜一定會贏總統蔡英文！胡幼偉會這樣認為的依據是因為韓國瑜「掌握了多數選民的迫切需求」，再加上韓有非常接地氣的傳播能力，從競選行銷傳播的角度來看，韓應該是勝算較大的候選人。

為什麼會斷定韓國瑜會贏蔡英文，胡幼偉在臉書發文，以「競選行銷傳播學」來分析，他指出，「競選行銷傳播學」的第一道功課，就是要透徹了解，選民到底是些什麼樣的人？此時此刻，選民到底在乎什麼？選民希望候選人解決什麼問題？誰能抓住這個重點，誰當選的希望才大。

胡幼偉表示，台灣人確實關心安全問題。這是總統蔡英文猛打國安牌的基礎；但台灣人也關心眼下的收入問題，而且知道，要增加收入，不能跟對岸鬧僵，否則，大陸奶水斷盡，台灣人日子不好過，這是老韓的吸票基礎。看清這一點後，我就能斷言：明年大選，老韓一定會贏蔡英文。

胡幼偉認為，因為，蔡的訴求是：「要命比要錢重要」；但老韓的訴求是：「接受九二共識、不搞台獨、不反中，不但安全沒問題，還能恢復有錢！」那你覺得，多數台灣人會如何選擇？現在在台灣，大家都覺得生意難做、錢難賺，民進黨搞了三年多，大家日子愈來愈難過，如今有個機會能換人做看看，怎能完全不動心呢？

(中時電子報)