新北市一名楊姓女子，2015年5月紀姓房東租屋，不料兩人擦出火花，還在住處發生6次性關係，後來房東想結束這段戀情，楊女不滿人財兩財，為讓紀男與妻子離婚，竟以好聚好散為由，設局房東與她到摩鐵作最後一次「分手炮」，結果吃上相姦罪與恐嚇罪官司，被高等法院判處五月徒刑，可易科罰金15萬元確定。

判決書指出，楊女因不滿紀男不願意離婚，還逐漸疏遠，於是將兩人嘿咻的訊息透過LINE告訴紀妻，雖然紀男有意補償600萬元基金債券，但楊女持續以電話或簡訊騷擾，並在2018年2月12日提議「好聚好散」，約定在摩鐵發生最後一次性關係。

據「東森新聞雲」報導，其實，這都是楊女設下的圈套，她事後將紀男談論婚外情的對話截圖PO上臉書，還與紀妻的親友留言互動「她怎麼會想知道她老公跟我上禮拜一去了Hotel，還希望阿姨轉達呢」等，還威脅要打電話到公司鬧到紀妻離職。

一審新北地院法官認為，楊女不知反省，還騷擾願意原諒她的紀妻，因此依相姦、加重誹謗、恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑3月、4月以及3月，合併應執行刑期8月。二審高院法官認為，楊女雖然辯稱打電話給紀妻只是發洩情緒，但確實造成紀妻心生恐懼，最後依相姦、恐嚇罪判處5月有期徒刑，可易科罰金15萬元確定。

(中時電子報)