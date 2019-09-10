新科美網冠軍「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)將生涯大滿貫金盃推進至19座，再度威脅到喬柯維奇(Novak Djokovic)的球王地位，以及費德勒(Roger Federer)的20冠紀錄。納達爾今年正好跟喬帥平分4座大滿貫，把世界第3又有背痛的費德勒甩到後頭，男網暫時成為兩雄爭霸的局面。

然而納達爾表示無意爭取球王寶座，也沒有刻意挑戰最多大滿貫紀錄，他渴望的只是「維持現狀」。納達爾說：「我打網球完全是因為我熱愛網球，我打球很開心，贏球很開心，如此而已。追求第一必然就會患得患失，只會令人不快樂，這非我的本意。」

「今時今日的成就不是我打球的目標，我只是想在重要時刻有辦法拿出必要的競爭力。以我目前的年紀，我不願浪費力氣去追逐世界第一，那可能會縮短我的職業生涯。」

換言之就是「亢龍有悔，盈不可久」。納達爾希望盡可能延長自己的網球生涯，而不是拚命打比賽去賺取積分。身為殿堂級選手，達到納達爾這種地位的人物大概沒有一般選手的功名心了，他們單純享受的是最高水準的搏鬥以及球迷的聲援。

雖說只想維持現狀，但納達爾的現狀還是很恐怖的，他30歲後5奪男單大滿貫(3冠法網)是史上第一人。以他在法網的驚人戰力，就算往後只是細水長流，超越費德勒20冠障礙只是遲早的事。

(中時電子報)