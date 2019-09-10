英國首相強生（Boris Johnson）再度在國會中遭遇挫敗，他昨（9）日提出10月15日提前大選動議，投票時僅獲得293名議員支持，遠不及動議通過所需的434票，慘遭國會否決。英國國會也將於今日凌晨進入為期五周的休會期，英國脫歐進入倒數計時。

英國廣播公司（BBC）報導，英國法律規定，不論國會是否和歐盟談成協議，英國必須於10月31日正式脫歐，不過這項法律已被新的法案覆蓋，在野工黨與部分保守黨議員上周聯手通過一項阻止「硬脫歐」的法案，該法案9日正式獲得女王伊麗莎白二世批准、成法。新法案規範，強生必須在下月19日前與歐盟談成新的脫歐協議，要不然就是讓國會批准無協議脫歐，否則他必須向布魯塞爾要求延後脫歐至明年1月31日。

強生抨擊國會阻擋硬脫歐的舉動將打亂他與布魯塞爾的談判計畫，4日首度向國會提出提前大選動議踢到鐵板，昨日二度提議再遭打回票，最終僅293位議員支持，與門檻的2／3議員席次434票相差甚遠。強生說他會在接下來國會休會期間加強對歐盟施壓、談成新協議，不過也表示政府將會同步準備無協議脫歐方案，「無論國會如何掣肘我，我都會在國家利益上試圖談成協議，但是政府也絕對不會再延後脫歐。」BBC分析說，儘管強生內閣強調無意違反新法案，不過私下的舉動看起來有意要繞過法案。

強生提前大選的動議遭到否決，下次要再提提前大選也得等到下月14日國會休會結束之後，意味著英國最快也要到11月底才能再次舉行大選。

9日開議時，下議院議長貝爾考（John Bercow）率先拋出震撼彈，宣布將在下月31日脫歐當天去職，結束長達10年任期。英國下議院議長必須保持中立，貝爾考原為保守黨議員，2009年出任議長時脫離黨派，不過在脫歐議題中他屢屢被抨擊傾向留歐派，中立角色備受質疑。

(中時電子報)