前F4女團長劉樂妍，因發表兩岸局勢議題引發議論，近日在微博PO文透露跟朋友聊天，讓自己感覺成為被社會孤立的邊緣人，只剩台灣、大陸女生的「陰毛差異」能插入話題，還大喇喇表示：「大陸女生都不除陰毛，連修個造型也沒有」。

劉樂妍表示跟同學聊天話題，不外乎是婆媳問題、育兒經及夫妻相處之道，讓她感嘆成為被社會孤立的邊緣人，始終插不入話題，不過聊到除毛話題，讓她總算能加入討論，有位同學表示要找女醫師雷射除毛，卻遲遲無法預約成功，她立刻指出：「大陸女生好像真的有文化差異耶！大陸女生不除陰毛的！而且好像連修個造型也都沒有」，此話讓所有人嘖嘖稱奇，接著表示近期接下一個脫毛廣告，原本以為可以賣很好，無奈大陸人卻不為心動，因此改向微博紛絲推銷此產品，希望能拉近兩邊文化差異。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

對此網友也紛紛留言：「開眼界了，大陸與台灣女生的差距僅僅是下面」、「大陸女生的私密，不向任何人展示」、「看了那麼長一篇文章，居然是在打廣告」。

(中時電子報)