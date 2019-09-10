「小蟲」羅德曼是20世紀末最受爭議的NBA球員，他的行為舉止都異於常人，但在球場上卻是不折不扣的防守大將，「籃球之神」喬丹能夠率領公牛拿下6冠，羅德曼功不可沒。根據《露天看台》報導指出，羅德曼最近在受訪時欽點勇士卓雷蒙格林是他的接班人。

羅德曼先前曾直言，「球員在球場上必須擁有強大的內心，而且還要有不顧一切想要贏球的渴望，現在聯盟有詹姆斯、杜蘭特和史提芬柯瑞等超級巨星，但似乎還沒看到我心目中的那種球員。」

如今羅德曼改口了，他說，「卓雷蒙格林他有對於比賽的熱情與動力，他更有一顆贏得勝利的心，而且在球場上絕對會完成教練交付的任務，這就是他獲得我更同的原因。」

卓雷蒙格林出道後的打球風格經常被拿來與羅德曼相比，早年羅德曼對此嗤之以鼻，隨著這些年來卓雷蒙格林的努力，終於打動了這位昔日籃板王的心，親口說出這段認同的話。

(中時電子報)