孫大千臉書。

國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜8日在新北三重舉辦造勢晚會，35萬人潮擠爆二重疏洪道，前立委孫大千相當感動，表示感謝所有的庶民夥伴，「你們才是真正的英雄。」

孫大千在臉書上表示，這是一個「庶民」也可以成為「太陽」的時代！每一位支持韓國瑜的庶民夥伴，都是一顆令人驕傲的小太陽，滙集眾人的光亮，才能成就了這次光芒萬丈的草根運動。

為了能夠在2020年改變台灣的命運，孫大千懇請每一位庶民韓粉，在接下來的一百多個日子裡，完成下面幾項任務：

第一，對於不同的意見和批評，可以全力辯護，但是不要謾罵。

第二，政壇中，錦上添花者多，雪中送炭者少，本就是常態。人情冷暖，放在心裡就好，不必宣洩情緒。要幫韓國瑜市長多交朋友，少結仇人。

第三，韓國瑜陣營最大的對手就是自己，唯有不斷的超越自己，提升自己，強化自己，才能贏得勝利。所以，不管外在的參選人數如何變化，懇請大家堅定步伐，勇敢向前。

第四，韓國瑜陣營資源有限，請善用各位手機通訊軟體中的群組，每日將韓國瑜市長的政見政績和活動訊息廣泛的傳遞出去。

第五，接下來，全國各地的大小造勢活動將會全面啟動，邀請各位庶民夥伴共襄盛舉。每一位韓粉都是韓國瑜選戰過程中不可或缺的重要推手。

第六，未來可以預見到鋪天蓋地的黑韓攻擊，懇請大家相信韓國瑜，力挺韓國瑜。堅持做到「你愈黑，我愈挺」。

孫大千希望韓粉們繼續團結，為韓陣營製造更多正面的力量。

(中時電子報)