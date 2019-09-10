洪姓少女的屍體早一步浮出水面。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

警消打撈洪姓少女屍體。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

深夜小情侶蘭潭聊天 隔天只見兩具浮屍

嘉義市9日晚間有民眾通報蘭潭水面上有一具女性浮屍，堤防旁還遺留一輛機車，死者被打撈上岸時，現場未留遺書，身上沒有證件，警方根據車牌找一名到黃姓男子的父親，並調閱監視器畫面，發現22歲黃男9日清晨4點多和17歲洪姓女友原本在岸上聊天，不知為何雙雙爬下堤防，之後就不見蹤影，一開始警消懷疑黃男也凶多吉少，果然今日10上午7點多，黃男屍體浮出水面，究竟兩人是如何落水？有待警方調查。

警方調查，黃男昨凌晨騎機車載洪姓女友到蘭潭水庫的堤防，之後兩人均失聯，直到洪女屍體先浮出水面才被發現，經調閱案發地點的監視器畫面，發現9日凌晨4點左右，2人都坐在水庫的堤防上聊天、抽菸，黃男卻突然轉身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女見狀也跟著爬下。

事後警方還派員爬下堤防，發現堤防高度約2公尺，但堤防離岸邊仍有1公尺的距離，並在岸邊找到啤酒瓶及便利商店的塑膠袋，推測2人爬下堤防後，可能還沒落水，但不知何故最後卻一同溺斃？不排除是酒後失足釀成悲劇，而家屬哀慟認屍後，認為是單純意外，目前對死因沒有意見。

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