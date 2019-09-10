高雄市長韓國瑜8日回防新北市，在三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，現場湧入35萬人，藍營振奮。媒體人唐湘龍直言，這場造勢具2020指標意義，現場畫面值得鴻海集團創辦人郭台銘重新評估思考；那晚過後，所有「換瑜」聲音將結束，從此不會再有人講了。

唐湘龍在政論節目推測，因已「箭在弦上不得不發」，郭台銘並不會因為這場造勢，而改變參選的決定；但他認為，這場造勢，值得郭陣營重新去評估自己參選的態度，以及韓國瑜的後續走勢。

唐湘龍進一步表示，若無這場造勢，各界合理評估韓國瑜聲勢將持續下滑，下滑到連韓粉都信心崩潰，屆時郭台銘機會大好。因此各界將這場造勢，作為評估2020國民黨「干擾因素」的重要指標，包括像是「換瑜」的聲音。

然而三重造勢卻如八二三砲戰，金門被狂轟猛炸兩個月，各界都以為金門已被夷為平地，不料金門卻一計反擊震驚天下。唐湘龍語重心長道：「包括像換瑜的聲音，我相信到昨天晚上那一刻，就結束了！就不會再有人講！」

(中時電子報)