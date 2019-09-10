參觀買家在會場坐著標價情況。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

阿斯米爾鮮花拍賣市場(Flower Auction Aalsmeer)是荷蘭最大的鮮花拍賣市場，也是全球最大的鮮花交易市場，世界上有80％花卉產品交易源自於此；先進的高科技與有效率的拍賣方式，是使得荷蘭鮮花交易如此蓬勃的原因。市長盧秀燕9日率隊參訪，盼汲取荷蘭花卉拍賣與交易機制，讓台中市批發市場作業方式朝向全面電腦化、機械化邁進，以減少人力運用。

盧秀燕及市府參訪團9日前往阿斯米爾鮮花拍賣市場。在世界花卉產業中，有超過15％的花卉進口或轉出口的貿易在「阿斯米爾」(Aalsmeer)進行，「阿斯米爾鮮花拍賣市場」的商業大樓也是世界上最大的建築物，有14個拍賣鐘，營業額約占全公司一半，拍賣金額前三大切花種類是玫瑰、鬱金香、菊花；前三大盆花種類則是蝴蝶蘭、長壽花、玫瑰，其中蝴蝶蘭一支獨秀，一年拍賣金額近5億歐元。

盧秀燕現場體驗「阿斯米爾」獨特有趣的鮮花拍賣過程，觀察到拍賣鐘的指針持續由較高價格往低價格旋轉，直到有買家按下按鈕，指針停止的價格即是銷售的價格，然後，得標的買家透過麥克風告知所需數量。

盧秀燕表示，阿斯米爾是全世界最大的花卉拍賣市場，供應全世界的鮮花切花，它在幾10年前開始全部電腦化，以自動化的方式來拍賣、運送、裝箱及出貨，非常有秩序。但是在電腦自動化的情況下，難免還是會有錯誤發生，所以市場內有一個區域專門進行出錯修正。

盧秀燕也詢問「阿斯米爾」導覽員，阿斯米爾鮮花拍賣市場供應全世界花的需求，是不是一年365天都有營業呢？導覽員表示，阿斯米爾在聖誕節和新年也一樣要休息，且會提前供應更多的花卉，以備休息時間不會影響到全世界花的需求。

陪同考察的經濟發展局副局長李逸安說，台中市有肉品、魚肉、果菜、花卉4個批發市場，阿斯米爾鮮花拍賣市場完全自動化的作業模式，可以作為台中市未來批發市場作業參考，整個批發市場可以朝著更自動化、全面性的作業方式改進，擺脫以往傳統的作業方式。

(中時 )