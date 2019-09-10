日本首相安倍晉三故鄉山口縣的高人氣日本酒，也是台灣觀光客愛買的「獺祭」因製造疏失，將酒精濃度標示錯誤，製造的酒廠「旭酒造」9日宣布，將回收4種，約26萬瓶瀨祭，零售金額約6億5千萬日圓（約台幣1億9千220萬元）。

旭酒造指出，回收的4種酒是今年4、5月及7月1日至30日製造的，分別為「獺祭 純米大吟釀 磨三割九分」「獺祭 純米大吟釀45」「獺祭 等外」「獺祭 等外23」，一升裝的有12萬8730瓶，四合裝的有13万1765瓶。

旭酒造表示，內部調查發現，在酒窖中發酵完的酒精濃度17％的原酒在加水稀釋成16％的過程中，因工作人員疏於攪扮，使得出貨的商品中混著酒精濃度為17％或12％的酒，但不會對健康造成傷害，也沒有接到消費者訴怨。

旭酒造在去年的西日本豪雨時受災，當時將無法出貨的酒重新命名為「獺祭 島耕作」，加上弘兼憲史的插畫而大賣。至於這次回收的酒將如何處理？社長櫻井一宏表示，「可能很難再利用，目前正在考慮要不要作廢」。

(中時電子報)