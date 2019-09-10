韓國軍方表示，10日早晨北韓政府從平壤附近的平安南道發射2枚不明發射體，穿越北韓領空至東部沿海入海。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前才剛表示，美國近日或未來數周內可能與北韓重啟非核化談判，而北韓也透露願意與美恢復對話，因此10日試射舉動令外界摸不著頭緒。

韓國軍方並未詳述10日發射體的具體細節，僅表示日後將嚴加監視北韓任何試射行動。北韓從7月25日以來便頻頻發射導彈。今年至8月底為止，北韓已進行過10次試射行動，其中有7次都集中在7月25日之後。

(工商 )