北韓向美釋出善意後又射飛彈 10:432019/09/10 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國軍方表示，10日早晨北韓政府從平壤附近的平安南道發射2枚不明發射體，穿越北韓領空至東部沿海入海。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前才剛表示，美國近日或未來數周內可能與北韓重啟非核化談判，而北韓也透露願意與美恢復對話，因此10日試射舉動令外界摸不著頭緒。 韓國軍方並未詳述10日發射體的具體細節，僅表示日後將嚴加監視北韓任何試射行動。北韓從7月25日以來便頻頻發射導彈。今年至8月底為止，北韓已進行過10次試射行動，其中有7次都集中在7月25日之後。 (工商 ) #北韓 #韓國軍方 #軍方 #7月 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸今年新能源車銷售 保守估119.5萬輛 09:162019/09/06 財經 《國際經濟》日7月實質薪資連7月下滑 09:432019/09/06 財經 《業績-半導體》旺宏8月營收創10月新高，Q3看旺 14:492019/09/06 財經 《熱門族群》美中貿易戰來亂，台塑四寶8月營收均雙衰 16:142019/09/06 財經 8月大陸外匯存底小增至3.1072兆美元 13:182019/09/07 兩岸 伊朗政府聲稱 近日可望釋放遭扣英國油輪 07:162019/09/09 國際 史上第一颱狂虐北韓釀5死 金正恩震怒 09:122019/09/09 國際 雙鴻7月獲利暴增 無助股價攻高 11:412019/09/09 財經 美朝去核如破局 東北亞將掀核武骨牌 04:102019/09/10 兩岸要聞 邊射邊談 北韓又發射不明飛行器 07:272019/09/10 國際 國際熱門新聞 看不下去！別再欺壓華為 微軟總裁說話了 - 國際 貿易談判傳陸已答應八成 但這部分美非退讓不可 - 時事 台客最愛的日本名酒「獺祭」宣布回收26萬瓶 - 國際 好勝愛冒險 小公主夏綠蒂獲新綽號 - 國際 6天連6敗！英相要提前大選再踢鐵板 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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