國民黨總統參選人韓國瑜日前在新北造勢大成功，一掃民調低迷的陰霾，重振藍營士氣。元智大學社會暨政策科學系教授丘昌泰則認為，對韓國瑜有成見的人，一直都存在，若要開拓中間選民，韓國瑜就要「氣質大改造」，要有一定格局與高度。他也認為，韓陣營內部分工沒有完全到位，沒抓到真正人才，靠韓國瑜個人光環很危險。

國瑜近日民調下滑，又面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨的情況，新北造勢仍吸引超過35萬名韓粉力挺。當天活動一早就有許多從全台各地趕來的韓粉來到三重，韓到場後，現場氣氛炒到最高點，全場韓粉在台上主持人的帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」的口號，國旗海的畫面也再度出現。

據中評社報導，丘昌泰指出，對韓國瑜有成見的人始終存在，若想開拓中間選民就得氣質大改造，也就是要有一定格局與高度，不是一直安撫支持韓的人，也不能再用選高雄市長模式來打2020。他也提及，韓陣營內部分工看起來沒有完全到位，沒有完全抓到真正人才，靠韓國瑜個人光環，其實很危險。

丘昌泰也認為，要當領導人要學會氣定神閒、不能慌張，韓國瑜有能力與條件讓跟隨的庶民看到希望，但對於關心臺灣發展的企業主也要積極爭取。

(中時電子報)