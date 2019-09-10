鴻海創辦人郭台銘確定參選2020態勢越發明確，不過，前國民黨立委蔡正元卻不看好郭的參選，理由是郭的表現，不足以吸引經濟選民的青睞，且經濟選民的確可以輕鬆表達支持郭，但經濟選民不會像韓粉熱情造勢，更不會激情拉票，這是郭台銘的實際得票率，會低於民調支持度的罩門。

蔡正元於臉書發文表示，郭台銘決定要參選的話，不是什麼國民黨不國民黨，所以「參選正當性」或「選輸不甘願」，對郭台銘當然是障礙，但還不是致命的障礙。

蔡正元指出，郭台銘白手起家，創立鴻海帝國，顯示的經營管理能力，蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人都望塵莫及，這是吸引經濟選民的底氣。而台灣選民結構通常，就有三成以上經濟選民，這也是郭台銘的政治基礎。

但是郭台銘參選的破口，蔡正元指出，也是在於他個人的問題，初選期間，郭台銘的形象表現誇張到過猶不及，不符合選民對總統角色的期待。在鴻海企業內，郭台銘可以頤指氣使，但在政府機構內可就不適宜。在應對客戶訂單，郭台銘可以軟硬兼施，但對兩岸和國際問題的陌生，郭台銘的表現令人訝異。

蔡正元認為，經濟選民在民調上，可以輕鬆表達支持郭台銘，但經濟選民不會熱情造勢，更不會激情拉票，這是郭台銘的實際得票率，會低於民調支持度的罩門。相對熱情韓粉的存在，這也是韓國瑜的得票率，會高於民調支持度的原因。如果郭台銘參選，這是民調三分天下的開始，但不會是得票率三分天下的結果。

(中時電子報)