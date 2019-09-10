2019全球合作暨訓練架構：「培養媒體識讀以捍衛民主（二）」工作坊今天開幕，台灣民主基金會董事長、立法院長蘇嘉全致詞指出，隨著選舉日程一天天靠近，我們非常擔憂假訊息的散播力度持續擴大，因為散播者的最終目的，就是要打擊台灣的民主自由。

蘇嘉全表示，以香港的反送中事件為例，我們看到中國政府運用國家力量，操作部分媒體企圖掩蓋香港的真實情況，我們更在各大社群網路中，觀察到有許多社團、粉絲專頁或匿名用戶，有目的性的散播偏差訊息，影響各國網路使用者，對於反送中事件的認知，意圖操控國際輿論的走向。

蘇嘉全說，香港的案例只是冰山一角，台灣才是境外勢力操作假訊息、傷害民主價值的主戰場。根據今年瑞典斯德哥爾摩大學主持的跨國調查指出，台灣「遭受外國假資訊攻擊」的程度，在179個國家中排名第一。

蘇嘉全指出，過去幾十年來，台灣都站在反共島鏈的第一線，當進入網路時代之後，台灣更站在這場資訊戰的風口浪尖。正因為台灣處境的特殊性，我們除了要持續強化國內對於資訊戰的防禦能力，也希望能夠積極與他國交流合作，共同商討如何防止不斷產出的假訊息傷害到更多國家。

蘇嘉全表示，針對不實資訊的傳播者，立法院也修法加重罰則，藉此防堵傷害擴大。此外，社群平台本身也扮演著非常重要的角色，要有效防組假訊息的傳播，必須由政府、企業與人民共同努力。

本次GCTF媒體識讀工作坊由台灣、美國、日本、瑞典首度共同主辦，共有來自12國的代表與會，大西洋理事會（Atlantic Council）資深學人Jakub Kalensky將在會中發表專題演講。

(中時 )