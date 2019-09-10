鴻海創辦人郭台銘將宣布參選總統聲浪不斷，國民黨立委蔣萬安今接受廣播專訪時表示，「今天黨提名誰，我們就支持誰。」此外，被問到，郭台銘一旦宣布參選，是否贊成黨開除郭？蔣萬安表示，「黨中央一定會依照相關規定處理，黨中央一定會有態度，該怎麼處理就怎麼處理，我支持黨中央。」

蔣萬安今接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目訪問，主持人周玉蔻問到國民總統選情，原本一手好牌，但現在已經情勢逆轉，且影響立委選情等問題。

蔣萬安說，2020大選是總統立委選舉一起，總統選情會以影響立委，所以大家要一起努力拉抬；國民黨總統參選人韓最近民調確實有下滑，但就是因為發現有波動，所以國政顧問團要做些調整，選戰到後期還是會有變化，例如郭董出來參選，民調還是會有變化。

主持人追問，贊成黨開除郭？蔣萬安說，黨中央一定會依照相關規定，黨中央一定會有態度，該怎麼處理就怎麼處理，他支持黨中央。

他說，其實民進黨也會有人支持郭台銘，這是民主常態，藍軍沒有在分知識藍、權貴藍、經濟藍等，「藍軍就是藍軍，我就是藍軍，我不屬於什麼藍」，一定團結在使命下，國民黨的使命就是政黨輪替，台灣經濟要起來，過去四年經濟不佳、兩岸停滯，團結藍軍非常重要目標，不到最後一刻絕不輕易放棄團結。

蔣萬安強調，「我們覺得尊重、也應該尊重初選機制」，遊戲規則之前已經定好，初選結果已經出來，特別當初大家都說要尊重，這應該遵守。

至於被問到是否贊成國民黨用不守信用來攻擊郭台銘？蔣萬安說，民眾才是主角。

被問到郭台銘及前立法院長王金平有來找他？蔣說，沒有；王院長本來就認識，因為在立院，以前比較長互動，但這段期間王比較沒聯絡。

蔣萬安強調，「今天黨提名誰我們就支持黨提名」，民調當然會有波動，總統也會影響立委選情，但立委本來就是要吸納各方支持者，「我想黨中央怎麼處理就怎麽處理，我們真正對象是選民」。

(中時 )