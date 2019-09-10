盧秀燕參訪阿姆斯特丹科學園區新創村，了解該新創村的發展和實際運作方式，以及交流雙方的新創政策。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

台中市長盧秀燕於台灣時間9日赴荷蘭參訪阿姆斯特丹科學園區新創村，藉由參考國外經驗，整合在地特色，作為台中現有審計新村、光復新村及摘星山莊等3個青年創業基地，以及即將新增的第四市場空間的創業孵化基地的借鏡，讓既有的青創、新創政策好還要更好。

阿姆斯特丹科學園區於2016年底成立新創村（Startup Village），作為科學基礎新創公司的一個新社區、共創空間和育成中心，由阿姆斯特丹創業中心創業實驗室提供創業指導，以及阿姆斯特丹科學園區提供設施和網絡，協助青年創業家以科學為基礎的創意發展成為商業產品。

盧秀燕昨日率隊參訪阿姆斯特丹科學園區新創村(Amsterdam Science Park startup village)，了解該新創村的發展和實際運作方式，以及交流雙方的新創政策，討論過程不時激盪出創意火花。

經濟發展局副局長李逸安說，青創和新創業者在草創初期相對缺乏資源協助，若有相關的協助計畫，從想法的輔助到資金、技術的支援，都有系列的政策協助，讓青創和新創業者能獲得充分資源，幫助他們想法商業化，進而成立公司，而政府扮演的角色就是「孵化器」。

市府表示，盧市長相當重視青年創業及就業發展，上任後即落實「青秀台中」青年政策，建立專責單位「青年事務股」，提供一站式就業及創業服務，並與在地大學育成中心簽署合作備忘錄，共同推動青年就創業發展。

市府也推動「台中市政府創業孵化計畫」，徵選種子團隊透過6個月短期育成服務，提供專業課程、業師輔導、資金導入、及鏈結中央資源，提供豐沛創業資源；並提供育成資源媒合業師、空間、資金、商務、育才及技術資源等。

為鏈結台中新創發展與國際接軌，市府此行特別參訪荷蘭科學園區新創村，借鏡該新創村如何結合企業、科學、教育型塑成一個創新創業生態系統，讓新創村不僅是創業家的場所，也是一個育成中心，以及各種不同領域創新概念的實驗室。

(中時 )