陸媒《環球時報》10日報導，美國檢方9日以欺詐罪嫌起訴一名大陸學者，指控他協助「中國華為」從一家加州企業竊取技術。

華為表示，所有針對該公司的指控都沒有充分證據，美國政府採取這些惡劣行為的目的無非是希望將華為抹黑為盜竊他人商業祕密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。

路透9日報導，被起訴的是廈門大學副教授毛波（音譯），他於8月14日在德州被捕。對於檢方有關合謀犯下通信欺詐罪的指控，毛波主張無罪，繳納10萬美元後獲得保釋。報導稱，法院文件顯示，毛波與加州某科技公司達成協議，以學術研究為名獲取該公司電路板，某大陸電信集團則試圖通過毛波獲取這項技術。

據知情人士透露，該集團就是華為，有法院文件可以證明這一點。報導還稱，毛波自去年秋季開始擔任德州大學客座教授，他還曾捲入一宗華為與矽谷初創企業CNEX Labs的民事案件。

據稱毛波涉嫌將CNEX提供的電路板應用於與華為有關的研究專案。不過華為方面表示，所有針對該公司的指控都沒有充分證據，美國政府機構正聯手對其進行汙蔑，以削弱其在行業中的領導地位。

報導稱，本月初，面對美國接二連三的找茬行為，華為發表了一則措辭嚴厲的聲明，列出美國政府不公平打壓該公司的「九宗罪」。其中包括設置各種陷阱或圈套，冒充華為員工，創造案件，試圖形成對華為不利的不實指控；動員和策畫與華為有商業合作或有商業衝突的公司對華為進行不實指控或「釣魚」;將歷史上已經解決的民事案件，以技術祕密竊取等理由，進行選擇性的刑事調查或起訴等。

華為表示，美國政府採取這些惡劣行為的目的無非是希望將華為抹黑為通過盜竊他人商業祕密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。世界上沒有任何一家企業可以通過「偷竊」成為全球領先的高科技企業。

(中時 )