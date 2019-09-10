不時聽說女業務員為了業績不惜使出「美人計」，但男業務員也需「賣身」嗎？有一名女網友在「Dcard」發文表示，她的男朋友從事業務工作，但有一名女客戶竟要求男友「陪睡一晚」，生意才能成交，讓她崩潰求問：「業界有這種潛規則嗎？」，引起熱烈討論。

原PO表示，她男友是一名二手汽車商業務，為了達成業績，必須努力拓展人派、推銷業務，但男友最近遇到一名女客戶，對方竟開口要求男友陪睡一晚，只要同意隔天就會買車，沒想到，男友竟然同意，還打趣味的表情符號，讓她崩潰發文詢問業務前輩：「這種潛規則在業界是正常的嗎？」，更問道「：如果今天換作是正妹客戶提出要求，你會願意嗎？」。

男業務男「陪睡」讓不少網友驚呆回應「才沒有這種潛規則」、「這是什麼誇張劇情」、「你男友是不是天菜級」、「哪有這種業務？」、「這根本是業務變牛郎嘛！」。

(中時電子報)