根據世界衛生組織(WHO)統計，國人十大死因「癌症」連續37年榜首，其中台灣人大腸癌發生率竟是世界第一，而「飲食」為最主要的罪魁禍首。不少國人都有排便不順的問題，嚴重恐致大腸癌。因此，日常保養非常重要，近期許多人靠著「酵素」加強代謝、排便，而「這一包」成為眾族群的暢快救星！

根據台灣癌症基金會研究指出，有48%以上的上班族都有便秘困擾。(圖/截取自youtube)

產生便秘的原因有很多種，像是纖維攝取不足、水喝太少或是生活壓力大等等都是原因之一，而且根據台灣癌症基金會研究指出，有48%以上的上班族都有便秘困擾。東海大學食品科學所酵素博士蔡正宗表示，便祕會產生毒素，毒素會刺激大腸細胞，會使細胞變成癌細胞導致大腸癌，若癌細胞跑到其他器官，就會產生其他癌症，因此千萬不能忽視便秘問題。

東海大學食品科學所酵素博士蔡正宗表示，便祕會產生毒素，毒素會刺激大腸細胞，會使細胞變成癌細胞導致大腸癌。(圖/截取自youtube)

吃水果可以改善便秘，尤其鳳梨中的高量水溶性纖維可以加強代謝、幫助排便；諾麗果更是含有200多種營養價值的物質，可以將人體內陳年累積的宿便排出體外，而市面上就有結合兩種水果精華的「超有酵SOD-Like活性鳳梨酵素」，除了諾麗果與鳳梨的超強優勢之外，SOD-Like酵素的小分子可以讓其更好吸收、安定，讓身體不再卡卡超有「酵」率。

「超有酵SOD-Like活性鳳梨酵素」將有機諾麗果結合金鑽鳳梨進行發酵，使兩者的結合達到加乘效果。(圖/截取自youtube)

小小一包的「超有酵SOD-Like活性鳳梨酵素」擁有專利發酵的生產技術，才能將高活性酵素提煉出來，將有機諾麗果結合金鑽鳳梨進行發酵，使兩者的結合達到加乘效果。保健達人納豆哥說，外食族經常攝取高油脂、高熱量的食物，這樣會造成體內代謝不順，但這包可以將油脂完整包覆，再將其分解後排出體外。

現代人都有保養觀念，但許多人卻不知從何下手。其實，繁忙的每一天要達到每餐都營養均衡難上加難，這時只需要三餐飯後吃一包保養，就能解決惱人的便秘問題，非常適合事事講求高效率、高CP值的現代人！

(中時電子報)