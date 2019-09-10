李明璇拍（馬前總統的演講稿），並說記得他上台時或許是很興奮，還脫稿加了好幾句各種語言的「大家好～」，很可愛，而且馬總統上台時，群眾也是熱情掌聲歡迎的！(李明璇FB)

高雄市長韓國瑜周日晚在新北首場造勢，35萬支持者塞爆，原是漂亮開場，未料因流程安排，發生馬辦槓韓辦。韓國瑜昨親電馬英九前總統道歉，馬也表示沒放心上。北漂最正女主持人李明璇昨日也出席挺韓，她說自己在台上第一線，每一個環節可謂看得一清二楚，想做個平衡報導，其實當時台上的人都盡力想協助馬前總統將演說結尾。

對於造勢活動被失焦，李明璇說，「三重造勢，我在台上第一線，每一個環節可謂看得一清二楚，想做個平衡報導。」

1、根本沒有安排大進場，韓市長是從後台左側上台。❌

舞台左方有安排貴賓休憩區，林豐正副主席、吳主席、馬總統、柱柱姐都依序坐過，我能見證吳主席和馬總統，包含他們的演說時間、到合體上台，至少待了一小時，為了國民黨的團結真的誠意十足，可是，並不是韓市長遲到讓他們等。

2、不要意圖導向韓國瑜又遲到❌

韓市長按照原訂時間準時抵達的，大家一定可以理解這種大型造勢控場控時都非常不容易，前面好幾位拿了麥克風就欲罷不能的人很多，時間不斷被耽擱，韓市長及主辦單位為了讓表定演講者陸續發表完，才比較晚Cue韓市長入場，這是對黨內前輩們的尊重。

另外，場地是河濱公園，人根本滿到看不見邊際，包括兩側空橋、機捷走廊、橋墩樓梯、馬路邊滿滿都是支持群眾，韓的座車被發現後，人潮蜂擁而至，想必從空拍機來看就像是大進場般浩大，光是從後方上台就花了不少時間，再加上好幾位超時演講的前輩，才會如此。

3、不要意圖導向故意打斷馬總統演講，更不可意圖導向韓羞辱馬。❌

馬演講時，我與他就2個人的距離，主持人會委婉提醒他該收尾，我也有責任，因為我們不斷向主持人眼神示意快來幫忙解圍！

剛開始許淑華和唐慧琳還在舞台右側，隨著鳴笛聲此起彼落，我親耳聽到好幾位激動的人喊著：「開除郭台銘、誰把郭台銘找出來的？」陸陸續續抗議的雜音越來越多，我先點了周縣長的肩膀告訴他場面有點尷尬，請他提醒馬總統，我還掐了站在我旁邊的潘先生，叫他仔細聽鼓譟的聲音，注意一下是不是該協助馬總統拉抬聲勢？（喊個凍蒜口號也好..大家一定會熱情響應）

是我們站在台上的人發現氣氛不對勁，不忍心馬總統的面子掛不住，就連他的隨扈都插手進來幫忙翻頁講稿了！站在他身邊的所有人都希望幫助馬總統快速做結尾，淑華姐協助高喊支持口號、緩和氣氛，也導正大家今天是團結的一刻，主持人做的是明智之舉啊！並不是主辦方想故意卡掉他的發言，更不是韓市長的旨意。

另外，馬總統的演講稿是「一本」左方裝訂的稿，據我的認識，馬總統的稿子都是幕僚寫的（因為我寫過一次給幕僚改），幕僚們應該要了解到，這是韓國瑜的造勢場，大家渴望看見國民黨團結景象，更期盼看到馬總統賣力「助選」，不是馬總統個人的「八年執政報告大會」，寫稿者需要檢討。

李明璇說，從林豐正副主席、李四川副市長、李乾龍主委、周錫瑋縣長、張善政院長、柱柱姐到吳敦義主席，都沒有被噓，要獲得熱烈掌聲和喝采真的沒有很難⋯

主持人的判斷是正確的，最重要的是，民眾為什麼有不滿的情緒？為什麼郭台銘脫隊出選和馬總統有關連？這才是馬團隊要去深入了解的。

李明璇也表示，「我想說，各位熱情支持韓國瑜的朋友，大家該幫韓市長多交朋友，少樹立敵人，當然昨晚少數鼓譟抗議的激動支持者該打屁股，一個控制不了的負面情緒反應，可能會不小心間接害到韓市長，韓市長還要為此事而道歉，我也是醉了。」（欣慰的是，好多好多韓粉主動到馬英九粉專，致上最深的感謝，謝謝他出席，這是愛與包容的好表現）

最後，李明璇說，非常感謝馬總統和吳主席親身站台支持，這給大家最棒的團結榜樣！馬總統是好人，當下很有風度，面帶笑容跟著喊凍蒜，少數有心人士真的不必吹毛求疵、從中計較，還有那些根本沒到場的，更不該煽風點火、胡說八道，這不是為馬總統仗義，是會害了馬總統原本的好意，還給了綠營見縫插針的機會！

(中時電子報)