美國知名的《體育畫刊》針對新賽季評選出百大球星，今天公布51-100名球員，勇士克雷湯普生因為有傷在身，最快得等到全明星賽之後才能歸隊，因此他的排名跌出前50，列位於第58。

《體育畫刊》每年球季開打前都會針對這季可能獲得上場的近500位球員進行評比，最後公布百大好手名單，能夠入圍的都是全聯盟優秀球員，前50的是頂尖球星，前10的皆為巨星人物。

老鷹柯林斯排名51，差點就進入前50強，爵士波達諾維奇52，三屆年度最佳第六人快艇路威廉斯第53，火箭中鋒卡培拉第56，公牛波特57，浪花弟克雷湯普生58，塞爾提克海沃德59，魔術阿隆戈登60。

老鷹二年級生崔揚62，公鹿老將布魯克洛培茲66，正效力於美國隊的塞爾提克傑倫布朗68，七六人賈許理查生71，太陽盧比歐73，火箭塔克74，林書豪前隊友暴龍伊巴卡80，被灰熊拒絕買斷合約的伊戈達拉86，同樣是林書豪前隊友湖人丹尼格林89，湖人球星庫茲馬96，籃網狄安卓喬丹98，灰狼選秀狀元維金斯跌至100。

(中時電子報)