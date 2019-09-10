這週就是中秋連假了，計畫好去哪走走嗎？除吃月餅、烤肉、玩柚子，其實也能來北海岸走走，在附近富基漁港賞碧海藍天、美味海鮮過中秋也是不錯選擇！

新北市府的「秋節饗宴來送桌」，消費者只要在海鮮直銷區消費滿3,000元並至餐廳區代客料理，就能獲得抽獎資格，並有機會抽中一整桌的海鮮料理全餐外加一道生魚片料理，一人抽獎，十人共享，每天限量3桌，持續3天共9桌要送出去。而除了風味海鮮桌外，其他獎項還有民宿禮券、龍蝦、石斑等，都是要送給來富基消費的遊客們喔！

中秋節過後隨之而來的就是螃蟹盛產期，饕客們可不容錯過。（圖取自新北市漁業處官網）

從8月中旬開始，富基魚市就一直熱鬧滾滾，除了有提供免費遊樂設施讓大人小孩玩得不亦樂乎外，每週末還有著不同的抽獎活動在進行，先是8月24、25日的龍蝦、石斑大方送，再來8月底的家電、海鮮禮盒摸彩。

農業局表示，行銷活動期間，民眾參與踴躍，來自新店的張先生，帶著老媽媽及其他家人來富基吃海鮮，原本已經買了一隻龍蝦要給老媽補身子，沒想到手氣好的老媽媽抽獎時又抽中了另一隻龍蝦，當場一家人高興地合不攏嘴來。

中秋過後就要進入螃蟹的盛產期了，每年市府都會在螃蟹盛產期間辦理相關的萬里蟹宣傳行銷活動，而今年的活動自然也會在富基漁港辦理，屆時將有多項好康活動會在富基漁港展開，因此在接下來的螃蟹季活動期間，可別忘了要來富基魚市共襄盛舉，一邊嚐海味還順便抽獎。

(中時電子報)