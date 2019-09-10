戴著彰化「埔鹽順澤宮」帽子衝過終點線，奪得今年法國三項鐵人世界錦標賽的挪威選手埃登（Gustav Iden）意外在台灣爆紅，昨天他透過媒體得知自己的帽子引發台灣社會熱烈討論後，上午在自己的IG上，俏皮的寫下「我真的愛死愛台灣」，看來埃登已經被台灣民眾的熱情所感動。

艾登對於台灣的電視媒體似乎相當好奇感興趣，他清晨寫道：「我真的很愛台灣！30分鐘的電視節目談論我的帽子...哈哈，好不真實」。最妙的是，他竟然還搜尋到台灣談話性節目有關於對他帽子的討論。並附上東森《關鍵時刻》中劉寶傑談這頂帽子的youtube連結。

對於自己在台灣爆紅，埃登顯得相當興奮，也在IG上寫：「從我戴了這帽之後就多了好多追蹤者...我現在有『向上滑動查看更多』的功能了。」

因埃登也意外爆紅的埔鹽順澤宮，前往向廟方索取幸運帽的人潮更是絡繹不絕，廟方也已經決定，為了不讓民眾失望，廟方已經在信徒答應捐助下近日內開模加訂1000頂送給信徒。

埃登表示，這頂帽子是在日本的街頭撿到的，當時他就覺得神秘，他曾詢問日本朋友帽子上寫什麼，但日本朋友也不清楚，只說「應該來自台灣」。

根據廟公表示，聽說挪威選手是在日本的便利商店撿到這頂帽子，戴到法國去參加比賽奪冠。其實是因為附近有日本人，娶了台灣太太退休後定居在埔鹽，也是玄天上帝的信徒，應該是他戴回日本時遺落，才被挪威選手撿到。雖然埔鹽順澤宮因此一瞬間爆紅，廟方也覺得與有榮焉。

(中時電子報)