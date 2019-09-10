高雄市長韓國瑜8日晚間在新北市舉辦造勢晚會，對黑韓言論開嗆「他奶奶的」(TNND)、「放馬過來，恁爸等你！」等語，國民黨立委蔣萬安今被問到，「你祖父蔣經國在世會容忍？」表示，每個人都有其風格，不可能都是一百分，選民會有判斷。

此外，被問到，會找韓國瑜站台？目前沒有看到兩人一起的看板？蔣萬安尷尬笑說，「台北市看板很貴，我們要到後期才會掛上，不可能現在就全部上，之後會陸續上，包括我個人，現在也都還沒掛上。」

蔣萬安今接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目訪問，主持人周玉蔻問到國民總統選情，原本一手好牌，但現在已經情勢逆轉，且影響立委選情等問題。

談到韓國瑜日前的發言，是否是一個合適的總統？蔣萬安說，韓國瑜庶民語言，比較貼近群眾、激起人民熱情，9月8日那場是成功的造勢，但不能說是一百分，例如韓的發言、馬總統的突發狀況，不過大型造勢都會有突發狀況，他相信馬總統這次遇到這狀況，絕非主辦單位願意看到，因此下次一定會更好。

蔣萬安說，未來造勢，這些下來狀況都要避免，馬英九也會再出席；至於馬對韓國瑜會有加分？蔣萬安認為，對候選人來說，就是要集結各方選票。

被問到韓國瑜的言行，不論說了多少髒話，都適合當總統？蔣萬安說，選民判斷。

至於「雙母雞」對選情有幫助？蔣萬安表示，總統各個政黨只會提名一個，「我是國民黨員，國民黨只推出一位。」

(中時 )