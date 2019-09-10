台北市議員游淑慧。(圖/YouTube截圖)

高雄市長韓國瑜8日在三重舉辦造勢晚會，現場湧入35萬人，藍營大團結粉碎「換瑜」謠言與爭議民調。台北市議員游淑慧直言，鴻海集團創辦人郭台銘現在最擔心「韓朱配」，因為新北市前市長朱立倫同樣具有經濟、知識、中間選民號召力，與韓搭檔將如虎添翼。

游淑慧在政論節目表示，根據了解郭台銘若參選，主要帶走綠營選票，但藍營還是會期待，若郭反過來挺韓國瑜，必能為藍助力。尤其，郭在經濟選民、中間選民有相當程度號召力，而這是韓最缺乏、亟欲爭取的一塊。

話鋒一轉，游淑慧直言：「我聽說郭台銘，現在最擔心的是『韓朱配』！因為朱立倫就可以同樣去吸引，所謂的知識藍、中間選民還有經濟選民。」但身為藍營，還是會希望爭取郭台銘的回歸，若真無法也希望能「愛你不到祝你幸福」，最差至少不要把槍口、砲口對向韓國瑜。

游淑慧強調，國民黨基本盤絕對沒有五成，若再兩方相打、一分為二，等於是讓民進黨撿到原子彈，得不償失。

(中時電子報)