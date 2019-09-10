蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜8日赴新北市造勢，前總統馬英九上台助講，不料此時韓國瑜正好進場，台下群眾鼓譟不停，馬被迫結束致詞，引發外界議論紛紛，鋒頭甚至蓋過主角韓國瑜。不過，前國民黨立委蔡正元卻在臉書貼出一篇他友人的留言，友人表示，向馬英九開第一槍的就是他內人，因為他們實在受不了馬的自吹自擂和階級意識！

蔡正元在臉書發一篇他友人的留言，「今天新北市的造勢大會上，小馬還花很多時間在說他當時的豐功偉業，結果被群眾幾乎是鼓譟打斷，他如果真的那麼棒，為什麼現在是民進黨的小英當總統？不好意思，今天是內人第一個站起來帶頭把小馬講話打斷的喔，她待人處事溫厚都正直有分寸，但實在受不了小馬的自吹自擂和階級意識」！

對此，底下網友也紛紛表示，「自以為豐功偉業、其實是狗屁不通」、「給夫人一萬個讚」、「馬忘了是去韓造勢場地？不講自己還好，就是忍不住自清」、「豐功偉業，百姓會看，不用馬來放屁」！

(中時電子報)