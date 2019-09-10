詹江村在臉書上分享心聲。(圖/翻攝自詹江村臉書)

國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜8日在新北三重舉辦造勢晚會，35萬人潮擠爆二重疏洪道，韓國瑜國台語交雜嗆黑韓產業12字：「TNND」、「放馬過來」、「恁爸等你」，向他們下戰帖！讓桃園市議員詹江村聽得相當感動，表示韓完全沒有脫去昔日軍人霸氣性情！

詹江村在臉書上表示，他過去不敢加入韓國瑜團隊，是因為怕自己常與網友對罵，「你奶奶的熊、恁爸蛋你、放馬過來、馬的」等話層出不窮，村長認為自己這些過去軍校的常用語改不過來，自己的行為可能會影響韓國瑜的選情，所以選擇不加入競選團隊。

但8日造勢中，韓國瑜當場用12字對黑韓產業鏈宣戰，甚麼「TNND」、「放馬過來」、「恁爸等你」等話都說了出口；這讓詹江村相當感動，沒有想到村長的官校學長也跟他一樣，完全沒有脫去昔日軍人霸氣性情！村長直說「我黃埔畢業我驕傲！」希望韓國瑜能秉持著親愛精誠、血濃於水的精神，穿二尺半的老虎皮，面對威脅堅忍不拔、毅力不搖，帶著鋼盔往前衝！

(中時電子報)