美國《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Donabet Kristof）在近期發表的「台灣可能是美中戰爭導火線」一文中指出，台灣外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，且有高級官員提到，報復手段包括「空襲中國福建省」。

對此，吳釗燮今早出席GCTF媒體識讀工作坊受訪簡單表示，國防部會針對不同的假定，制定我們的攻防計畫，確保國家安全。至於報導中不具名的部分，吳釗燮說，無法為不具名者代為說明。

外交部發言人歐江安表示，吳部長接受紐約時報專訪時旨在說明，我國軍會有「攻防計畫」(plan for defense and offense)以守護台海安全與區域和平。至於報導中的「不具名高級長官」相關言論並非吳部長的談話，相關「軍事報復行動」內容並非外交部業務範圍，應洽詢國防部瞭解。

針對台灣的反制手段可能包括空襲中國福建省，紀思道認為，這會坐實北京對台灣將挑釁升級成開戰的想法，一旦成真，包括美國自己在內，都無人曉得華府會採取何種行動，《台灣關係法》雖有對台灣防衛的承諾，但內容含糊不清。

(中時 )