FOX體育台主播侯以理透過社群媒體詢問埃登埔鹽順澤宮帽的來歷，埃登親自回應。（截自侯以理臉書）

挪威選手埃登戴著彰化「埔鹽順澤宮」帽，勇奪今年法國尼斯半超鐵世界錦標賽冠軍

23歲的挪威選手埃登（Gustav Iden）勇奪今年法國尼斯半超鐵世界錦標賽冠軍，更令人驚奇的是，衝過終點線時，他頭上戴著彰化「埔鹽順澤宮」的帽子！究竟埃登為何會戴著這頂帽子，他本人親自回應，真的是「路上撿到的」！

埃登今年參加尼斯半超鐵世界錦標賽（IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 70.3）時，以3小時52分35秒的成績奪冠，受到體壇矚目；更讓人矚目的是，埃登衝過終點線時，頭上戴著一頂藍底黃字的帽子，上面寫著「埔鹽順澤宮」。

賽事直播的留言中，有網友透露伊登這頂帽子的由來，是他幾周之前到日本東京參加測試賽時在街上撿到的，當時伊登心想或許這頂帽子會帶來好運，就留在身邊，並戴著帽子參加這場測試賽、獲得第四名成績。

不過，FOX體育台主播侯以理透過社群媒體向埃登詢問此事，埃登本人親自回應表示，帽子是他今年稍早參加奧運測試賽時，在日本鄉間道路上撿到的，當時只覺得「很酷」，所以清洗後戴上。他的日本朋友也看不懂帽子上的字，只說它很可能來自台灣。

埃登最後指出，原本不知帽子的來源，它似乎被蒙上一層神秘的面紗，現在終於知道它是怎麼來的了。

埔鹽順澤宮紅到國際，台灣網友們也超興奮，紛紛高喊：「神秘的東方力量」、「趕緊邀請Iden來台還願」、「來自Formasa帝爺公的東方神秘力量」。還有人打趣說「戴上順澤，我考試都一百分、一夜都七次郎」。

(中時電子報)