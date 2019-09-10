國民黨總統參選人韓國瑜過去以來飽受抹黑攻擊，文化大學新聞系主任胡幼偉說，競爭策略上來講，從今天開始，應該從「一支穿雲箭」，改變為「萬箭齊發」！戰場就是無比龐大的line群組和臉書頁。問蔡英文總統（1）妳在英國怎麼畢業的？（2）妳到底有什麼國家認同？（3）台灣為何百業蕭條？若郭脫黨參選，韓粉也要每天用背信忘義質問郭。

胡幼偉表示，過去半年，老韓飽受各方攻擊，敵人從沒手軟。從競爭的角度來看，這也是預料中的事情。敵人能攻，韓營當然也要攻，而不能只守不攻。而這個「攻」，未必要由韓的競選辦公室或國民黨來發動。既然韓是由基層拱出來的候選人，那所有支持老韓的人，都可以扮演攻撃手的角色，而不必眼睜睜地看著敵人的一波波攻撃，只會鬱悶而已。

胡幼偉認為，從競爭策略上來講，從今天開始，應該從「一支穿雲箭」，改變為「萬箭齊發」！戰場就是無比龐大的line群組和臉書頁。

胡幼偉主張，韓粉應要求蔡英文總統，出來完整說明拿博士學位的過程。指導老師是誰？口試委員是誰？畢業時到底有沒有交三位教授簽名核定的畢業論文？蔡英文既然敢提告，表示她心裡坦蕩，那我們就請她向所有百姓公開說明整個畢業過程。

其次，蔡也應說明她的國家認同到底是什麼？她認不認同中華民國？民國89年，蔡曾在立法院公開說「我是中國人」，現在，她到底有什麼國家認同？

此外，針對如今台灣百業蕭條，韓粉也要請蔡英文提出解釋。綜合起來，就是大家都要每天問她：（1）妳在英國怎麼畢業的？（2）妳到底有什麼國家認同？（3）台灣為何百業蕭條？

而對郭台銘，如果他脫黨參選，大家就要每天用背信忘義質問他，讓他被淹沒在這個質問中度過未來的幾個月。如果這是一場公平的競爭，那就不該是只准你攻撃我，不准我攻撃你。不能是只准你折磨我，不准我折磨你。我如果有弱點，你一定也有弱點。大戰既已吹響號角，不萬箭齊發，還待何時？

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(中時 )