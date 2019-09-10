108課綱上路，「素養命題」如何因應？清華大學副教務長焦傳金邀集19位生命科學院的教授以自身研究出發，出了30題的生科素養題，免費提供高中學生及教師下載使用，用手機也可閱讀答題。「讓素養飛」網站10日上線（http：／／elte.site.nthu.edu.tw），未來還會陸續加入國、英、數、社等科素養題。

30題生科素養題目與答案，涵蓋細胞與神經研究、藥物開發、動物行為、生物醫學等領域，多數都來自清大教授的研究。全球第一位解構果蠅腦部神經網路圖譜的清華大學生科院院長、中研院士江安世也出了一題。

素養題庫的催生者是清華大學副教務長兼招生策略中心主任、清華大學生科院教授焦傳金。他發現烏賊有數感的研究成果出現在去年的北區高中模擬考題，令他對素養題產生興趣。有次聽到教學現場很缺素養題資源，請專家出一題的費用要1萬元，讓他思考何不邀集清華教授一同出題，既可解決題荒，也能推廣科普知識，善盡大學社會責任。

在他登高一呼下，立刻有19位生科院教授響應。他並請新竹高中老師陳慕璇等5位高中生物教師參與編修，讓題目設計符合高中生物程度；並請50位參加今年青少年科學人才培育計畫的高中生試答。

什麼是素養題？焦傳金以他自己出的「烏賊的數感」題目為例，題幹先介紹「數感」是衡量數量的概念，再談到為證實烏賊是否也有分數概念的實驗設計，在水箱內放入1隻對1.5隻(一大一小)、1.5隻對2隻蝦子等4組實驗對照，測試烏賊的捕食選擇及所需時間，並附上相關實驗數據圖表，要求學生理解訊息後，據以分析推論，來回答4個問題。

另一個有趣題目是「果蠅的社交與壽命」，由系統神經科學研究所教授郭崇涵及其指導的研究生出題。題幹包括4組實驗數據，測試果蠅在獨居與群居、行動力強與弱等不同條件下，對其壽命長短的影響，要學生回答哪些變動因子會影響果蠅的壽命長短。

參與素養題編修的新竹高中生物老師陳慕璇表示，大考中心雖已釋出一些研究用的素養題例題，但數量很少，從其他管道能取得的素養題水準則參差不齊。她與同校老師也試著努力閱讀國內外的論文期刊，從中來設計題目，但校內大小考試所需的題目量很大，每出一道較高品質的素養題都得耗費大量的時間與精力，執行起來難度頗高，「相信高中老師都很期待清華大學的素養題庫！」

(旺報 )