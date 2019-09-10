馬林魚主場對戰釀酒人，賽前唱國歌時幾乎沒觀眾。（美聯社）

馬林魚10日對戰釀酒人，左投陳偉殷第6局落後2分時登板中繼，他只解決了一個打者就被攻到滿壘，情勢危急。接手的金利(Tyler Kinley)幫他收拾掉最後兩人，只被犧牲打回1分，殷仔自責分率略升至6.97。釀酒人8-3打敗馬林魚。

陳偉殷對付頭一位打者就用掉7球，拚到兩好三壞才以內滾解決。接著他被連敲兩支一壘打，輪到打擊率0.330、44轟的超級戰將葉利奇(Christian Yelich)。兩位老隊友對決，殷仔把曲球、滑球都搬出來，但還是處理不了葉利奇。主要是殷仔投得很閃，最後形成四壞球，成為滿壘。

釀酒人看見大局的好機會，換上代打，以右打者來對付陳偉殷。馬林魚也換上右投金利，他被連打兩支飛球，第一支成為犧牲打，第2支就三人出局，總算止住對手攻勢。這1分算是殷仔的自責分，總共0.1局失1分，多虧金利幫忙，殷仔投得不順但也不算太倒楣。

(中時電子報)