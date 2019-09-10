與吳怡農「雙帥對決」 蔣萬安：他蠻帥的 。照片：Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

國民黨立委蔣萬安將在台北市第3選區（中山、松山）尋求連任，將遇上民進黨徵召的吳怡農，被稱為「雙帥對決」；蔣萬安今被問到這場「顏值」之戰時表示，「我也覺得他滿帥的」；他說，若因為「顏值」讓選區受到外界關注，也是好事一件。

此外，被問到被台北市長柯文哲點名為台北市長接班人，是好意還是壞心？蔣萬安說，「他沒有跟我聯繫，也沒有跟說這件事，他背後目的我不清楚、不揣測」，現在他就是把立委角色扮好，市長是一票票選出來，不會有指定接班；預估這次選舉，希望國民黨能過半，但是選舉變化很快，相信會比這屆好，若能50席甚至更多會更好；至於後悔上次沒有參選台北市長嗎？他表示，沒有。

蔣萬安今接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目訪問，主持人周玉蔻拿吳怡農與他相比；蔣萬安說，媒體一開始會關注外型，「我也覺得他滿帥的，很多朋友也跟我說他很帥」，但對立委來說，還是要看國政表現跟解決地方問題能力，不過，不管是是媒體、或網路聲量，可以讓大家更瞭解地方，得到外界關注是一件好事。

是否傳授吳怡農參選經驗？蔣萬安說，之前有見過，本來就認識且有共同朋友。不敢有什麼建議，「他學歷、經歷很優秀」，以一個新人被徵召來看，選舉要多瞭解地方，更重要的是君子之爭，希望接下來四個月可以正面選舉。

蔣萬安也說，對自己來講現任立委是優勢，也藉此能讓外界檢驗自己在國政、地方基層服務的成績單。

被問到老是被比帥，會不會覺得煩？他說，不會啦，得到關注是好事，2020是總統跟立委選舉，大多人都會關注總統選舉，忽略立委選舉。

主持人說，「你們兩人好像，家教良好、講話彬彬有禮，吳是魔鬼身材，但你也不簡單啊，是沒應酬？」蔣萬安靦腆說，有跑步啦！

至於最近網路上聲量，吳怡農勝？他說，好事一件，讓大家關注這選區選舉，但他還是在臉書及ＩＧ維持經驗分享及偏生活化。

蔣萬安表示，四年前他剛出來，民眾對他的好奇都是身份，但經過選民洗禮、歷練，現在很多地方人看到他就知道他是蔣萬安，慢慢沒人提到他是誰的孩子、蔣家後代，「很多人喜歡給你貼標籤，但我的標籤撕不下來，別人硬要給你貼的標籤也貼不上」，民眾會看每個民代表現，會做嚴格檢視，「相信這四年我是可以拿出漂亮成績單」。

至於是否特別與蔣家切割？他說，沒有，且爸媽現在都在帶孫子，以孫子為重。

(中時 )