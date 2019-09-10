108課綱新學期已經上路，孝道教育也融入核心素養。教育部國教署盤點國小、國中及高中各學習階段既有教材，將涵蓋孝道思想的篇章編撰成《孝道教育多元補充教材》，提供教師上課使用，以深化學生孝道的觀念。

教育學生孝道，首重實踐。教育部國教署表示，《孝道教育多元補充教材》，在國中、國小以聯絡簿方式呈現，透過小語、活動及共同閱讀討論，親子互動，日日省思，日日履踐，讓孝道像呼吸一般自然，在與父母相處時，可以展現更親密的交往與融合。

至於高中教材《YOU好的100種方式》，則以「主題式」、「微課程」的型態編寫，涵蓋家庭中食衣住行等生活課題，可提供師生融入新課綱的多元選修、自主學習或班會活動實施，一舉多得。

教育部國教署出版國中小及高中職孝道正式教材，可協助老師在教學上增能，並依功能屬性培育推廣孝道的企業及學校志工，及引導學生主動關心家人及長輩，用更溫度的心來看待周遭人事物，培養12年國教的核心素養精神。

教育部國教署強調，孝道是穩定社會的基石，但社會價值與倫理觀念日趨多元，觀念與做法必須與時俱進。《孝道教育多元補充教材》整理現代人表現的孝行，加以討論辨證，不說教、平易近人。，希望讓學子從日常生活中體現愛，自然表達尊親敬長之心，進而讓國家社會形成善的循環。

(中時 )