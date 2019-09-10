據勞動部統計，自103年7月實施畢業僑外生評點配額制以來，經核准從事工作的僑外生人次，從103年度1693人次，至107年度已達4146人次，成長逾2倍，人數創下歷年新高。

透過在台畢業僑外生評點配額制，只要僑外生在評點表能取得70點的合格分數，即符合外國專業人員受聘資格，相對一般外國專業人員須具備學士學位後2年以上相關工作經驗的規定，提供較多彈性。

針對現行特定國家或地區所作成文件須經我國駐外館處驗證的規定，已在今年修正，僑外生評點表所需檢附的證明文件，都可免除向我國駐外館處辦理驗證的程序，由勞動部直接審認。

勞動部表示，為強化我國產業發展國際競爭力，協助雇主延攬在台畢業優秀外國人才，透過簡化外國專業人員工作許可申請文件、以評點配額制提供彈性申請資格、開辦外國專業人員工作許可網路線上申辦服務，使僑外生留台工作意願提高。

另因應現代生活數位化的趨勢，勞動部開放外國專業人員工作許可線上申辦服務，雇主及包括僑外生在內的外國專業人員都可利用「外國專業人員工作許可申辦網」線上送件、繳費，並提供線上通知及查詢等功能；另外，線上申辦的案件，若文件齊備，最多7個工作天即能完成審查。

(中時 )