淡北道路地方期盼許久，台北市前交通局長濮大威日前直指計畫違反「大眾運輸優先」基本理念，是鼓勵民眾開車，但新北市交通局長鍾鳴時反擊，淡水交通因聯外道路不足，尖峰時刻塞車是淡水人的痛，而興建淡北平面道路是為改善淡水聯外道路容量不足問題，釋出的容量才能提升大眾運輸量，並非鼓勵民眾開車。

鍾鳴時表示，淡北道路是為了因應地區發展，以及配合內政部營建署為因應北市都會區過飽和所推動的「淡海新市鎮開發計畫」，解決台2線竹圍路廊常態性壅塞。

鍾鳴時說，新建淡北平面道路後，可增加淡水聯外交通道路容量，車流分流後釋出的道路空間才能以人本角度重新配置，優化公車、計程車、轉乘接送區等路側空間，更符合新北市發展大眾運輸的長期政策目標，有充足的道路空間強化跳蛙公車、快速公車行駛等交通管理措施，縮減公車行駛時間，提升大眾運輸系統服務效能，吸引民眾由私人運具轉為搭乘大眾運輸。

交通局綜合規劃科長陳建成指出，市府協調台北捷運公司，將原本尖峰6分鐘的班距縮短為平均5分40秒左右，加上自2018年4月起實施1280公共運輸定期票及轉乘優惠措施的鼓勵，淡水地區捷運及公車的運量已有8至10％的成長。

陳建成也指出，受限於竹圍路廊道路容量不足，市區公車無法發揮應有效果來吸引民眾選擇不開車，加上建議捷運淡水信義線增加班次，台北捷運公司則回覆指出受限於核心區段軌道容量，及端點站(象山站)列車折返營運的聯鎖區設置位置較遠，為避免到站列車及出站列車發生會車衝突，班距無法再予縮短，所以建設淡北道路對淡海新市鎮聯外整體交通系統完整性確有其必要性。

交通局強調，興建淡北道路是為了淡水居民的通勤、通學權利，而不是利益，提供淡水居民一條安全回家的路是政府的責任，淡北道路規劃雙向4車道，除滿足台2線不足交通量外，一直以來是以發展大眾運輸政策為前提所推動，新北市絕對不會因興建淡北道路就終止發展大眾運輸。

(中時 )