政治干預學術－陸委會開出中共代理人第一槍

國民黨籍立委陳學聖今日(10日)召開記者會指出，蔡英文總統力推中共代理人法，在法案通過前陸委會搶先開出第一槍，導致去中國人民大學任教的前中研院研究員劉孔中成為第一個犧牲者，「被請辭」中研院兼任研究員，但依照教育部主張，去大陸黨校、軍校之外的公立學校任職並不在禁止範圍內，相關規定若未釐清，將會引發學者職涯選擇的惶惑不安，政治干預學術的做法更會貽笑國際。

中研院回復陳學聖辦公室的公文中指出，中研院法律所研究員劉孔中退休後先前往新加坡管理大學任教，並在中研院法律所兼任研究員，後來法律所接獲反映劉孔中於中國人民大學擔任專任教師，中研院向陸委會洽詢後得知，大陸地區的大學屬於陸委會2004年公告禁止之大陸「政務系統」範疇，導致劉孔中「被請辭」。

陳學聖指出，依照現行兩岸人民關係條例，臺灣人民不得擔任經陸委會公告禁止之大陸黨務、軍事、行政、具政治性組織之職務，擔任未經禁止之大陸黨務、軍事、行政、具政治性組織之職務應經許可，但學校是否屬於黨務、軍事、行政、具政治性組織？大學現職專任教師不得去大陸兼職，但其他民眾可否去大陸擔任大學教師？陸委會和教育部的說法不一樣。

陳學聖表示，教育部主張擔任黨校、軍校之任何職務雖屬不宜，但擔任其他公立學校之教職及學術行政不在公告禁止範圍內。陸委會卻認定黨校、軍校乃至於北大清華等其他公立學校都屬公告禁止任職之組織，至於擔任的具體職務是否違法，仍應以名譽性、非常態性、兼任性、學術性、有無固定薪資為判斷標準，衡量有無涉及國家認同或基本忠誠度、對臺統戰工作、妨害國家安全或利益之虞等因素，不能一概而論。

陳學聖質疑，依照陸委會見解，連研究生去大陸求學，攻讀學位期間擔任教學或研究助理都有違法疑慮，恐面臨新臺幣10萬到50萬元間之罰鍰，基於明確性原則的要求，豈能以「不能一概而論」輕鬆帶過，留下選擇性執法的模糊空間，否則去單純大陸從事學術工作，未來卻可能莫名其妙成為中共代理人，有羅織入罪之嫌。

對此教育部國際及兩岸教育司教育副參事林世英表示，教育部認為去大陸一般公立大學任教是人民的選擇，比較不該給予限制，教育部目前也沒有國人去大陸學校任職人數的資料，一般國民去大陸學校任職沒有法規要求他們需要報備。

至於去大陸公立學校任教或碩博士去大陸當助教是否需要報備要陸委會許可？陸委會法政處副處長何達仁指出這部分一般由教育部認定處理，陸委會是法規主管機關會提供判斷準則讓教育部個案判斷。他還指出教育部雖根據陸委會的函，宣稱去大陸一般學校任職非屬禁止範圍，但該函只是相關機關間的討論，並沒有公告，陸委會發布過的公告內容都是一致的沒有改變過。

但陳學聖質疑，依照陸委會說法都要報備的，只是以前沒事，如今民進黨將推出中共代理人法，沒有報備的人是否可能違反兩岸人民關係條例？照中共代理人法，在大陸任教的都可能被視為中共代理人，請陸委會回去通盤考量相關解釋，確認去大陸學校任職者是否需要報備？會不會違反法令？

(中時 )