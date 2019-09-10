民進黨立委陳明文在高鐵遺失的300萬成為政壇熱門話題，300萬究竟從何而來？國民黨今天「十問」陳明文。國民黨團首席副書記長陳宜民認為立院紀律委員會也應該調查；藍委許毓仁則認為這涉及陳明文的道德問題，應該比照時力開除高潞以用的高道德標準，重新考慮陳明文的立委提名。

許毓仁質疑，陳明文開記者會公開家門口監視器，但誰知道他拖著的箱子是空的還是有錢，就算有錢，錢又是誰放進去的？而陳明文律師把提款單據放入信封，說偵查不公開，簡直騙小孩，偵查不公開是限制偵查人員，他如果自己願意也是可以公開自清，誰知道裡頭是白紙還是空信封？

陳宜民也質疑，300萬找回來了，陳明文兒子的創業計畫卻泡湯了，實在說不過去，他當時還說要去買器材，那應該在菲律賓當地應該已經找好地點了吧？否則那些器材買了要寄去哪裡？這些都說不過去；藍委林麗蟬則質疑，陳明文監察院財產才申報現金存款240萬，根本不足300萬，所以錢到底是哪裡來的？公開說清楚很難嗎？

陳宜民認為，民進黨應該自己把陳明文送立法院紀律委員會調查，如果民進黨不自己送，國民黨到時候開會也會提案要他送紀律；許毓仁則說，蔡英文總統說他信任陳明文，如果他對親信的道德標準是那麼低，人民要怎麼信任蔡英文？建議民進黨最好重新考慮陳明文的立委提名。

國民黨團總召曾銘宗提出「十問」陳明文：

一、請問300萬元現金，你說是分次從銀行提領？請問從那一家銀行？那一個分行提領出來的？

二、你說分次提領？是分6次提領、7次提領、8次提領、還是分10次提領？會不會太麻煩了？為何要如此麻煩呢？

三、提領的時間是9月份、8月份、還是7月份提領？請公布明確日期？

四、300萬元現金是從誰的帳戶領出來？是陳明文委員自己帳戶？還是其他人的帳戶領出來？

五、你說這300萬元是分次從銀行提領？請問誰去提領？是你自己去提領？請助理去提領？還是其他人去提領？

六、你原來説300萬元是給兒子創業使用？現在錢失而復得怎麼又說，兒子不創業呢？邏輯上不太通順！

七、300萬元現金如何攜帶出境？滙款方式既簡單又方便為何不使用滙款？何況台幣在菲律賓不能使用，攜帶台幣到菲律賓做什麼用？

八、你將300萬元遺留在一高鐡上為何渾然不知？也未報警處理？還須要由高鐵通知領回？外界非常好奇！

九、這300萬元的來源是薪資所得？還是其它所得？有無依規定辦理財產申報？

十、以上這些外界好奇的問題，既簡單又真實，需要藉由檢調偵辦澄清嗎？會不會浪費司法資源？不要說資料已經移交檢調，不便對外說明！

(中時 )