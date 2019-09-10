女童全身是新舊瘀傷，新北市社會局已介入調查。（翻攝照片／譚宇哲傳真）

新北市一名2歲女童因流感被送到醫院，但院方治療時卻發現女童全身都是新舊瘀傷，立即通報新北市社會局，經查原來女童父母3個多月前離婚，女童交由母親照顧，目前女童經過治療後已由生父帶回，並向警方聲請保護令，女通遭虐原因仍待進一步釐清。

「真是氣到不能再氣！」自稱女童親友的網友昨天在臉書「抱怨公社」PO文指出，女童爸媽都剛滿20歲，今年5、6月時離婚，母親堅持取得小孩監護權，但因為晚上要上班無法照顧女童，便由父親帶著女童寄宿親友家照顧，不料女童日前2周沒有到訪，6日接獲消息，竟是渾身傷被送到醫院。

女童親友痛批，「我們就也才兩個禮拜左右沒看到妹妹而已，為何一個好好的人可以打成這樣！？」

女童親友說，女童父親目前有在工作，雖然上進爭取扶養權，但礙於經濟狀況不好，也不知道該怎麼辦。

新北市社會局表示，3日接獲醫院通報立即介入處理，發現女童身上遍佈新舊瘀青，由於傷勢嚴重，評估後立即將女童緊急安置，目前女童已交由父親及家屬照顧，並協助父親向警方聲請保護令，女童受虐原因仍待進一步釐清。

(中時 )