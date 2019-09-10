美陸貿易談判將於下月舉行，讓減緩貿易戰出現機遇。對此，陸學者金燦榮表示，事實上北京已於5月時答應近八成的協議內容，但剩下兩成是「喪權辱國」，北京不可能退讓；而大陸國家主席習近平可能於11月在祕魯的亞太經合會上與美國總統川普會晤，若美可降低對陸要求，美陸有六至七成機會可達成協議。

據《南華早報》9日報導，與北京關係密切的中國人民大學金燦榮表示，在5月份貿易談判陷入停滯前，大陸已經同意美方八成要求，包括增購美國產品、向美國投資者開放市場，以及在某些領域進行政策改革。然而，對於美方要求放棄讓國有經濟從38%降至20%的「中國製造2025」計畫、以及允許美方徹底執行對各級陸政府帳目的檢查機制，金燦榮說此為中共中央政治局視為「喪權辱國」，絕對不可能接受。

金燦榮說，只有當華府不再堅持要陸達成剩餘兩成的要求，在11月份的亞太經合會（APEC）的川習會上，可能有六至七成機會達成協議；但他也警告，「這並非百分之百的事情，談判仍有可能破局，主因是大陸已經做出巨大讓步」，並表示對美方而言，就只能在其想要的「零或八成」之間做出抉擇，要百分之百全拿是不可能的，並強調他的結論是：美國必須放棄對大陸剩下兩成的要求。

對於新一輪貿易談判，陸官媒環球時報總編胡錫進先前在推特發文指出，美已因貿易戰兵疲馬困，雙方更有可能因此取得突破；陸官媒經濟日報微信「陶然筆記」也稱此輪談判將觸及核心關切議題，雙方工作層在涉及彼此核心關切等方面，很可能會有新動作。

(中時電子報)