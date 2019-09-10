行政院長蘇貞昌今(10)日赴屏東視察交通建設，對於高鐵南延到屏東可望有更進一步的發展；蘇被問到8日韓國瑜在造勢晚會上脫口說出「TNND」、「放馬過來」、「恁爸等你」等粗口向黑韓產業鏈宣戰，蘇貞昌表示，不知道為何藍營會提出這樣的一個候選人。
蘇貞昌受訪表示，他有很多國民黨的朋友，他們都很有水準、修養，但經過昨天的事件後，蘇不明白，為什麼藍營會提名這樣的一個候選人。
(中時電子報)
行政院長蘇貞昌今(10)日赴屏東視察交通建設，對於高鐵南延到屏東可望有更進一步的發展；蘇被問到8日韓國瑜在造勢晚會上脫口說出「TNND」、「放馬過來」、「恁爸等你」等粗口向黑韓產業鏈宣戰，蘇貞昌表示，不知道為何藍營會提出這樣的一個候選人。
蘇貞昌受訪表示，他有很多國民黨的朋友，他們都很有水準、修養，但經過昨天的事件後，蘇不明白，為什麼藍營會提名這樣的一個候選人。
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