2020總統大選近期都是外界關注的焦點，其中總統蔡英文、高雄市長韓國瑜已確定投入選戰，而台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘仍舊未表態參選，動態備受關注。對此，有網友問及「明年誰落選崩潰的人會最多？」有名網友則認為是全體台灣人，但也有網友認為，誰選上日子還是要過，其實沒差。

網友ilovedt在PTT發文指出，韓蔡鍋三個人，不知道誰落選崩潰秀會最精彩？他指出，郭沒什麼鐵粉，落選的話應該沒什麼人會崩潰；韓落選，韓粉有可能去包圍國民黨，崩潰秀應該很精彩。至於蔡若落選，該網友說應該也是很精彩，八卦版會大崩潰、側翼覺青集體崩潰。他認為，韓若落選還是有市長可當，韓粉比較不會那麼絕望還是可以繼續挺，蔡連任失敗的話就什麼都沒有，「英粉會頓失依靠」。

對此，網友blessbless則回文表示，最崩潰的不是英粉也不是韓粉，而是台灣人。他說若韓國瑜選上，每天只會作秀、遲到，讓外人看笑話。若是蔡英文選上，大家會崩潰新潮流繼續橫著走、不爽不要投嘴臉再現、自己去跟老闆說再現、傲慢的嘴臉再現。

其他網友則回應「誰選上日子還是要過，其實沒差」、「人崩潰之後不會怎樣，每個都活得好好的」、「PTT的話，肯定是蔡輸最熱鬧」、「最崩潰的是勞工選民吧，藍綠都挺資方」、「好想看蔡輸掉」、「2016的開票之夜很平靜，要看差距多少」、「一定是韓啊，鋼鐵韓粉那麼鋼鐵」、「民進黨去年那麼慘也沒很崩潰」、「選輸崩潰是一時的，但連任失敗會歷史留名」、「韓輸的話上街會看到一堆崩潰，蔡輸的話網路上會看到一堆崩潰」。

(中時電子報)