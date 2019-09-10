受害消費者現場操作三合一吸塵器，抱怨又重、又吵。（馮惠宜攝）

銷售高價吸塵器、由藝人吳宗憲投資的新加坡商旭潤有限公司，爆出消費糾紛；台中市消基會10日召開記者會指出，該會一年內接獲20件書面申訴案，網路受害者集結也破百件，該公司以免費到府清潔除塵蟎，到家裏推銷約8萬元的吸塵清潔系統，消費者被推銷購買後反悔要七日內退貨還款，該公司不是收取7900元違約金，就是拒絕退費。

藝人吳宗憲上節目接受訪問，開心談自己新近投資的高價吸塵器公司，還自豪表示曾對馬雲推銷這是全世界最貴的吸塵器，還號稱該公司在新加坡一年賣出台幣市價超過五億元的吸塵器；但消基會卻在一年間接獲數20件書面申訴，網路受害者破百人，消基會數度函文，並召4次協調會，該公司只有一次出席。

消基會中區分會主委李信達與義務律師李東炫偕3名消費者一起召開記者會，李信達指出，新加坡商旭潤有限公司銷售德國海豚三合一吸塵器，於社群平台廣告(FB)、網站、各大賣場或展場等各種場合，介紹免費到府除塵蟎或清潔，待消費者留下姓名、地址等資料，業者以免費體驗為由到府銷售定價79000元或81000元，並會當場拆封交付產品，由消費者檢視及或使用，待消費者反悔卻以不適用七日內退貨還款，或要求付7900元整新費用。

受害者黃先生說，全家逛賣場被銷售，留下資訊、預約除塵蟎，沒想到對府時直接拆封新機，進行清潔除塵蟎，當下就要求他刷卡分30期付81000元，催促他下刷卡，當天他感覺太貴，要求退費，對方卻以拆封後不能退貨為由拒絕。詹小姐則解釋，她狀況類似，銷售人員不斷強調有清潔、空氣清淨以及除塵蟎，還說是藝人吳宗憲推薦，但事後卻發現沒有那些如空氣清淨的功效。另一名消費者抱怨，很重、很吵又操作麻煩，根本不像銷售員說的那麼好。

律師李東炫指出，業者以其非訪問買賣不適用消費者保護法第19條7日內消費者可主張退費迴避退費。但消基會主張，消費者當時同意的是到府體驗非購買，仍適用於消保法七日無調件退款保護。且，貨品如未若銷售員聲稱，消費者可主張暇疪擔保權益，要求損害賠償。

(中時 )