美國《紐約時報》專欄作家紀思道發表一篇題為「台灣可能是美中戰爭導火線」文章，內容提到指外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，而且有「高級官員」提到，國軍報復手段包括「空襲中國福建省」。此文一出引起重大政壇熱議。國防部上午嚴正駁斥《紐約時報》這篇文章為假新聞，外交部也強調，吳釗燮說的是國軍會有攻防計畫守護台海和平，所謂的「高級官員」根本子虛烏有。

外交部發言人歐江安表示，吳釗燮接受紐約時報專訪時旨在說明，我國軍會有「攻防計畫」(plan for defense and offense)以守護台海安全與區域和平。至於報導中的「不具名高級長官」相關言論並非吳部長的談話。考量報導刊載相關「軍事報復行動」內容並非外交部業務範圍，建議媒體朋友可以直接洽詢國防部瞭解。

國防部上午也嚴正表示，本篇報導為不實假訊息，除予以駁斥外，也強調三個重樣原則。 一、國軍秉「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導，以維護國土主權、自由民主，確保區域和平與臺海穩定。

二、面對大陸威脅，透過聯合情監偵，國軍能隨時掌握區域情勢及敵情動態，並保持高度警覺，適時應處，以支持防衛構想及確保國家安全。

三、另藉各項戰演訓時機，持續強化國軍建軍備戰能力，國軍有信心有能力保衛國家安全，籲請國人安心。

(中時電子報)