美國財政部長穆姆欽當地時間9日表示，美國在如果達成協議如何執行的問題上與中國達成了「概念性」共識，強調貿易談判已取得積極進展。穆努欽對FOX News福克斯新聞說，「我認為，我們至少在執行領域達成了概念性共識，」

美國之音報導，隨著美中貿易談判在未來幾周展開，穆努欽表示，美國官員仍然希望與北京方面「達成一項好協議。」

中國副部長級別的官員將於9月中旬到訪華盛頓，隨後中國副總理劉鶴、穆努欽和美國貿易代表萊海澤將於10月初在華盛頓會晤。

「我們準備談判。如果我們能達成一筆好交易，一筆對我們有利的交易，我們就會簽字，如果沒有，總統完全可以繼續徵收關稅，」姆努欽說。

自2018年以來，這兩個超級經濟大國對彼此價值數千億美元的商品加徵了關稅。美國在貿易逆差、智慧財產權盜竊和強制技術轉移等問題上對中國施壓，並要求保留部分關稅，以確保中國遵守改革承諾。

今年早些時候，雙方似乎即將達成協議。但談判在5月初破裂，導致關稅之爭再度升級。

美國9月1日對價值約1120億美元的中國商品加徵了15％的關稅。特朗普政府還計劃於12月15日對另一批約1600億美元的中國商品加徵關稅。屆時，約99％的中國進口商品將被徵收額外關稅。

外界認為，貿易戰將是導致美國經濟放緩的主要原因之一。但穆努欽對美中貿易戰的前景表示樂觀，「川普政府尚未看到任何與貿易戰有關的對美國經濟的影響」，並預計「今年將有一個非常強勁的結尾」。他還說，儘管在某些情況下，企業遇到了困難，但美國貿易代表萊海澤「在逐案處理豁免上做得非常出色。」

但事實上，貿易戰已影響到了美國的一些產業，尤其最新一批關稅打擊了零售業。美中貿易全國委員會的數據顯示，由於關稅的影響，美國家庭平均每年要多支付1000美元。該委員會發言人巴里（Doug Barry）稱：「零售商可以消化部分漲價，但更高的關稅將對它們的利潤率產生負面影響，以至於不得不將漲價轉嫁給消費者。」

(中時 )